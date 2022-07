EUROPEI PICCOLI STATI San Marino sconfitta dall'Armenia per 78 a 66 A fare la differenza i naturalizzati Andre Spight e Chris Jones, 45 punti in due.

La Nazionale Sammarinese di Basket è stata sconfitta dall'Armenia per 78 a 66 nella seconda partita degli Europei dei Piccoli Stati che si stanno disputando a Malta. Trascinati dai naturalizzati Andre Spight e Chris Jones, 45 punti in due, il quintetto armeno è sempre stato avanti nel punteggio, respingendo ogni tentativo di recupero della squadra di Andrea Maghelli che resta in partita fino al quarto periodo e danno battaglia con tenacia e determinazione. Da segnalare tra i sammarinesi, quattro uomini in doppia cifra, Tommaso Felici 17 punti, Liberti 13, Ugolini e Biordi a quota 10. La Nazionale Sammarinese tornerà in campo domani, alle 18.30, contro l'Azerbaijan. In palio la qualificazione alla semifinale.

