SERIE A2 Sassi contro il pullman dei tifosi di Pistoia: muore autista L'agguato è avvenuto poco fuori da Rieti, dopo la vittoria dei toscani sui laziali. La Procura indaga per omicidio volontario

Dalla gioia della vittoria sul campo alla tragedia di una morte sulla strada, nel giro di poche ore. È stata una nottata terribile per i tifosi dell'Estra Pistoia, squadra della Serie A2 di basket, che, di rientro dalla trasferta a Rieti, sono stati presi d'assalto da una sassaiola improvvisa nel buio, con lancio di pietre e mattoni contro il proprio pullman: uno di questi ha colpito il secondo autista, Raffaele Marianella, morto sul colpo.

L'assalto è avvenuto poco dopo la partita giocata domenica pomeriggio e vinta dai toscani, quando l'autobus era a 10 minuti dal confine con l'Umbria e le forze dell'ordine avevano finito da poco di scortarlo. Secondo le prime ricostruzioni, delle persone che si erano appostate dietro a un guard rail, sotto al livello della strada, sarebbero uscite all'improvviso cominciando a lanciare sassi e mattoni verso il mezzo, che conteneva 45 tifosi di Pistoia. Il parabrezza è stato colpito in due punti, all'altezza di entrambi gli autisti: da un lato ha retto, dall'altro no e un mattone ha colpito Marianella, sembra alla trachea. Inutili i tentativi di soccorso.

La Procura di Rieti indaga per omicidio volontario, al momento a carico di ignoti, mentre in Questura è stata ascoltata nella notte una decina di tifosi della curva reatina: tra loro potrebbero esserci gli autori dell'assalto. Al momento, però, non ci sono persone fermate. Tensione c'era già stata all'interno del palazzetto, durante la sfida. Alla base dei dissidi e dell'agguato ci potrebbero essere anche dei gemellaggi incrociati con altre tifoserie, sgraditi alle rispettive curve.

Nel frattempo sono arrivate le reazioni sdegnate dei sindaci di Rieti e Pistoia, del Pistoia basket, della presidente del Consiglio e del ministro dello Sport, tutti concordi nel definire "atto criminale" quando accaduto, mentre il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, parla di "assassini" e ha convocato un Consiglio federale straordinario. Infine, la Real Sebastiani Rieti si è dissociata dall'accaduto e ha proclamato un silenzio stampa a tempo indeterminato.

