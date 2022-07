EUROPEI BASKET U18 Sconfitta amara per i Titani contro Malta 51-66 Stasera alle 19.15 il match contro Andorra

E' un'atmosfera da finale scudetto quella che si respira al Multieventi di San Marino, che ospita gli Europei di basket U18 divisione c. Trombe, tamburi, bandiere e tantissimi spettatori fanno da cornice a un match, quello di ieri contro Malta, che fino al secondo quarto è stato un assolo dei Titani. Si comincia con la tripla di Lorenzo Lettoli che mette subito le cose in chiaro, poi arriva lo show di Filippo Ricciotti, detto il Riccio, che infila 11 punti in poco più di 3 minuti di gioco portando il punteggio sul 20-11 per i padroni di casa. Nel secondo quarto San Marino incespica e perde continuità ma il canestro di Lettoli e la tripla da capogiro di Guiducci riportano il punteggio sul 26-25. Nel terzo quarto i Titani soffrono il contrattacco maltese e non riescono a difendere il canestro. Gli ospiti agganciano, sorpassano e raggiungono il +11 al 29' minuto di gioco e a questo punto è inutile la tripla di Lettoli, che arriva a 7 minuti dalla sirena, perchè il vantaggio dei maltesi è troppo netto. A tre minuti dalla fine Adam Azzopardi segna il +12 e la partita si chiude tra l'amarezza e la delusione generale con il punteggio di 51-66 per Malta.

