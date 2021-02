Sconfitta in casa per Carpegna Prosciutto Pesaro contro Umana Reyer Venezia per 78 a 65

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro lotta per 40 minuti ma nel posticipo della 18^ giornata di Serie A non riesce a conquistare i due punti. Il match della Vitrifrigo Arena va alla Umana Reyer Venezia con il punteggio finale di 65-78. Coach Jasmin Repesa manda in quintetto Justin e Gerald Robinson, Drell, Filipovity e Cain. Coach De Raffaele si affida a De Nicolao, Stone, Tonut, Bramos e Watt.

Tra i biancorossi il miglior realizzatore di serata è Tyler Cain, autore di 14 punti. Nel prossimo turno la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà impegnata sul parquet della BLM Group Arena per la sfida esterna della 19^ giornata di Serie A contro la Dolomiti Energia Trentino: palla a due in programma alle 17:00 di domenica 7 febbraio con diretta tv su Eurosport 2. Coach Jasmin Repesa in sala stampa commenta il match giocato contro i veneti: “Siamo andati all’intervallo in vantaggio di due punti pur non giocando bene e commettendo tantissimi errori. A inizio ultimo quarto dopo il break di 10-0 abbiamo smesso di giocare e non siamo più stati lucidi sbagliando molto in attacco e con tante, troppe palle perse. Rispetto a Venezia siamo più corti ma questa non può essere una scusa”. (VictoriaLibertas.it)



