Sconfitta in casa per la VL Pesaro, 81-90 contro Tortona.

Nella 4^ giornata di Serie A. la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non conquista i due punti alla Vitifrigo Arena: il successo va alla Bertram Derthona Tortona per 81-90. Tra i biancorossi il miglior realizzatore di serata è Matteo Tambone, autore di 17 punti. Nella prossima giornata – 5^ di andata – la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà impegnata in anticipo al Taliercio per la sfida contro la Umana Reyer Venezia: palla a due in programma alle 20:30 di sabato 23 ottobre.

“Quella di oggi è una sconfitta dolorosa, la partita si è decisa nei primi 20 minuti e con le troppe palle vaganti - ha commentato a fine match Coach Aza Petrovic - Purtroppo il primo tempo ha condizionato la gara, abbiamo subito 52 punti mentre nella seconda metà del match Tortona ne ha realizzati 38. Delfino ha giocato bene in attacco, siamo rientrati dal -16 e ho provato a utilizzare un quintetto diverso".

