Seconda vittoria di fila per la Pallacanestro Titano I biancoazzurri battono il Basket Giovane Pesaro 69-58

Seconda vittoria di fila per la Pallacanestro Titano che s'impone 69-58 contro il Giovane Pesaro al termine di una partita molto combattuta. Nel primo quarto i Titans vanno avanti, Pesaro accorcia. Saponi mette 5 punti, Ricci risponde per i marchigiani. Nel primo quarto si alternano sorpassi e controsorpassi. I padroni di casa allungano, ma alla prima interruzione Pesaro è sotto di due punti. Nel secondo periodo il Basket Giovane sorpassa i Titani. Gli ospiti vanno sul 25-20. San Marino fa male da tre con Macina che inizia il personale show. In totale saranno 7 le bombe del capitano. Break Titans di 7-0 per mandare tutti negli spogliatoi sul 32-29.

[Banner_Google_ADS]

Al rientro in campo viene fuori di nuovo Pesaro, con il tabellone che segna 42-35 e massimo vantaggio della partita in favore degli ospiti. La reazione di San Marino è immediata con le triple di Raschi e Macina. I Titans ribaltano il punteggio. San Marino piazza un 11-0, ma dopo trequarti il vantaggio di San Marino e 51-49. Quarto tempo avvincente con il punteggio che a 100 secondi dalla fine vede la Titano avanti 67-54 che chiude un 11-0 di break sammarinese e certifica la vittoria biancoazzurra. Per Macina 23 punti, 22 per Raschi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: