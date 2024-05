SERIE C Semifinali playoff, gara 1 a Osimo: Pallacanestro Titano ko 73-67 Gara 2 si gioca mercoledì alle 21, al Multieventi: per i Titans sarà dentro o fuori.

Osimo si è imposta 73-67 sulla Pallacanestro Titano in gara 1 delle semifinali playoff della Serie C Marche: gara 2 è in programma mercoledì alle 21 al Multieventi, coi Titans obbligati a vincere per evitare l'eliminazione.

