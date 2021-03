Senza Repesa e Massenat, Pesaro riparte da Cremona

L'ottima Coppa Italia ha forse definitivamente promosso le aspettative della VL Pesaro per questo finale di stagione: non più solo salvezza, il navigatore dice playoff. Dopo il quasi mese di riposo si riparte con Cremona e Varese, avversari da non sottovalutare ma con le quali, sulla carta, i biancorossi sono favoriti. Almeno in condizioni normali, non fosse che Pesaro riprende con due assenze pesanti. Quella di Frantz Massenat, che ancora non ha recuperato dall'infortunio di metà dicembre e salterà entrambe le lombarde. E a questo punto c'è da rosicare per non aver fatto un mesetto in più di contratto a Gerald Robinson, positivo nella sua esperienza VL e passato ai francesi del Dijon il giorno dopo la finale con Milano. E poi quella di coach Repesa, ancora alle prese col covid: a guidare la trasferta ci sono Calbini e Pentucci.







Cremona sta a -4 dalla VL – ma con una gara in più – e col successo su Trento ha chiuso una striscia di 5 ko in fila (ma con in mezzo il trittico Milano-Venezia-Virtus). Una squadra con tanti singoli da copertina: Hommes è il quarto cannoniere del campionato con 18.5 punti di media (24 quelli segnata all'andata) mentre a rimbalzo spiccano Jarvis Williams (secondo solo a Cain nella classifica in questione) e Lee. Infine il capitano Poeta, che va verso i 36 e come assistman è il terzo della A, dopo Teodosic e Spissu. In più, fresco di ritorno dall'Egitto, c'è Jaylen Barford, bomber dalle basse percentuali nell'ultima, tremenda stagione pesarese.