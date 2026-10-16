Serie A2, 4° turno: occasioni Fortitudo e Pesaro. Forlì e Rimini cercano riscatto

La marcia di Bologna e Pesaro nella Serie A2 di basket riprende da due avversarie che al momento si trovano nelle parti basse della classifica: la neopromossa Montecatini e Ruvo di Puglia. Bologna, finora imbattuta, ospiterà una Montecatini finora vincente solo, ma a sorpresa, a Sassari. Gli emiliani ritrovano Mazzola dopo il virus intestinale che lo aveva bloccato nel derby con Rimini, e avranno pure Sorokas, domenica scorsa in campo con delle infiltrazioni e comunque miglior marcatore. I toscani si affideranno ancora a Barnett, finora autore di 23 punti di media, mentre sul parquet di Bologna si rivedrà, da ex, Jordan Harris.

A proposito di ex, Pesaro sfiderà il recente passato, incarnato da un Jazz Johnson finora mostruoso. Nelle prime tre gare, l'ex biancorosso ha tenuto 30 punti di media, pur portando a una sola vittoria. Nella CMT Orange Tools ancora a punteggio pieno è pronto al rientro anticipato capitan Tambone: a lui il compito di dare la scossa a livello difensivo. In Puglia, però, non ci sarà Tevin Mack, fuori per una contrattura.

Forlì, fermatasi domenica dopo due vittorie, ospiterà una Rieti a punteggio pieno e seconda miglior difesa del campionato. A guidarla sarà Andrea Fabrizi, che in biancorosso aveva passato le ultime quattro stagioni, da vice allenatore. La sua squadra ruota principalmente attorno agli americani Green e White, ma ha diversi elementi capaci di arrivare in doppia cifra e sarà un cliente durissimo.

C'è poi Rimini, finora la più in difficoltà del lotto, vincente solo all'esordio. La Dole arriva dalla sconfitta di misura con Avellino e da quella maturata nell'ultimo quarto a Bologna. Entrambe gare in cui ha mostrato di avere le basi, ma ora serve concretizzare. L'arrivo in Riviera di Mestre, ultima in classifica, è un'arma doppio taglio: c'è, sì, l'occasione di ripartire, ma un altro stop potrebbe aprire una mini crisi.

Scenderà in campo per prima Bologna, sabato alle 20.45, Forlì, Rimini e Pesaro giocheranno domenica alle 18.







