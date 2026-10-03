SERIE A2 Serie A2: apre ancora Forlì, Rimini aspetta Avellino Il derby tra la Unieuro e Cento darà il via stasera alla 2a giornata. Big match per la Dole, Pesaro sfida la JuVi Cremona e sonda il mercato

Serie A2: apre ancora Forlì, Rimini aspetta Avellino.

È l'ora dell'esordio casalingo per Forlì, Rimini e Pesaro nel campionato di basket di Serie A2. Dopo il debutto in trasferta, in cui è arrivata una tripla vittoria, Unieuro, Dole e Cmt Orange Tools troveranno il pubblico amico per la prima volta in stagione, affrontando Cento, Avellino e JuVi Cremona.

Anche stavolta aprirà la giornata Forlì, con l'anticipo di stasera delle 20.30, nel derby contro la Sella, sconfitta all'esordio proprio da Pesaro. La Unieuro dovrà stare attenta a non specchiarsi nella bellissima immagine di sé offerta a Cividale, in cui ha comandato dall'inizio alla fine, battendo largamente la fresca vincitrice della Supercoppa. Lo sanno tutti, in casa biancorossa, e lo sa soprattutto coach Francesco Nanni, che parla di "squadra molto pericolosa", quando analizza Cento: "La nostra mentalità deve essere quella della squadra sfavorita e che ha tutto da dimostrare", dice. Forlì arriva anche dall'inserimento in corsa di un nuovo giocatore, Perkovic, che è tornato in Romagna dopo un anno di assenza per sostituire l'infortunato Carey, fuori almeno per un mese e mezzo, ma forse anche di più. Il croato è già pronto per giocare e con Cento sarà della partita.

L'arrivo di Avellino coincide con il primo big match dell'anno per Rimini. I campani sono una delle squadre che mirano a restare in alto per tutta la stagione e hanno aperto il campionato con una vittoria per 87-69 contro Vigevano, spiccando sia al tiro da 2 (56%), sia a quello da 3 (52%). Proprio il gioco da tre punti è l'arma principale di Avellino, sia in transizione, sia nei primi secondi dell'azione. "Possiamo considerarla una nostra diretta concorrente – commenta il viceallenatore Sergio Luise –. Loro sono una squadra molto esperta, con un roster lunghissimo. Ci dobbiamo aspettare una partita dura e intensa, sono bravi a far giocare male gli avversari, usando esperienza e fisicità”. Rimini dovrà soprattutto cercare di non ripetere l'avvio a rilento visto contro Montecatini, perché, se è vero che la Dole sia stata poi in grado di rimontare – con un finale strepitoso –, la caratura dell'avversario è diversa. A sostenere i biancorossi, però, ci sarà la spinta del Flaminio, lo scorso anno un fattore nella fase calda della stagione.

A Pesaro arriverà una JuViCremona sconfitta, sì, nella prima giornata, per 59-66, ma che ha conteso la gara a Brindisi fino agli ultimi secondi, all'esordio. Il punteggio basso a cui i lombardi hanno tenuto i pugliesi – una delle squadre che dovrebbero lottare per la promozione – sembra dar ragione a coach Giorgio Valli: “La difesa di Cremona è molto organizzata e in quest’A2 così equilibrata basta davvero poco per cambiare l’esito delle partite”, ha commentato in un'intervista prepartita su Rossini Tv. Inoltre, Cremona recupererà il playmaker italo-argentino Corvalan, assente domenica scorsa. Pesaro arriva alla sfida con un Mack apparso in gran forma già all'esordio e quasi senza allenamenti disputati con i compagni, ma anche con una rosa che sembra all'altezza degli obiettivi prefissati. Questo, nonostante restino le assenze pesanti di capitan Tambone (che punta la sfida contro Ruvo di Puglia o quella con Cividale per il rientro) e Jurkatamm, a cui si è aggiunta quella di Mabor, infortunato contro Cento. Il centro dovrebbe averne per un mese, prima di riprendere a lavorare per tornare in forma. Per sostituirlo, la VL sta sondando il mercato: il Resto del Carlino parla di un interessamento per Giovanni Pini, classe '92, vincitore di quattro campionati di A2, lo scorso ad Avellino. L'ipotesi è di tesserarlo per due mesi.

Per quanto riguarda il resto della giornata, l'altro anticipo di stasera sarà tra Mestre e Libertas Livorno, mentre la sfida più attesa di domani sarà quela tra Brindisi e Urania Milano. Bologna sarà di scena a Caserta, Sassari ospiterà Montecatini, Rieti andrà a Vigevano e Torino a Pistoia, infine Cividale cercherà riscatto a Ruvo di Puglia.

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