Serie A2: Forlì fa 2 su 2, le triple premiano Pesaro e puniscono Rimini

Due su due per Forlì, due su due per Pesaro, beffa allo scadere per Rimini, alla prima di fronte al pubblico del Flaminio. Questo ha detto la seconda giornata di regular season della Serie A2 di basket, in cui Unieuro e Cmt Orange Tools restano a punteggio pieno, mentre la Dole cede di misura.

Anche stavolta ad aprire il turno è stata Forlì, vincente nel derby casalingo contro Cento, per 80-73. Alla prima al Pala Unieuro, con il ritorno del tifo organizzato in curva, la squadra di Nanni replica il copione visto a Cividale: fuga immediate e nessun bisogno di guardarsi indietro, seppur con un minor scarto finale di punti. I biancorossi dominano il primo quarto per 31-18, mantenendo il vantaggio fino in fondo, nonostante gli altri tre periodi siano vinti da Cento. Subito decisivo Perkovic, miglior marcatore per i romagnoli, con 17 punti e soprattutto un 5/7 ai tiri da 3.

Di domenica è toccato alle altre due biancorosse, Pesaro e Rimini, con risultati opposti: una tripla allo scadere promuove la VL, la stessa giocata boccia la RBR. È ancora una volta Mack l'eroe di giornata per i marchigiani, spinti da una Vitrifrigo Arena nuovamente da Serie A. L'americano realizza la "bomba" che vale l'87-84 finale a favore della Cmt Orange Tools contro la JuVi Cremona, arrivato dopo una gran rimonta nell'ultimo quarto. Qui, Pesaro recupera 10 punti in 5 minuti, riprendendosi una gara condotta fino a metà terzo periodo, prima della fiammata cremonese, che aveva stravolto il risultato. Per la VL ci sono 22 punti di Accorsi e 20 di Mack, a cui si aggiungono i 15 di Stefanini.

Non bastano a Rimini i 27 punti di un Denegri in formissima, né i 14 di Udom per superare Avellino, al debutto stagionale al Flaminio. Il 72-73 finale è il perfetto riassunto di una gara che definire "equilibrata" sarebbe riduttivo. In conclusione, a fare la differenza in favore della Halley Campania è una tripla di Mollura a meno di quattro secondi dal termine. In precedenza, la partita era vissuta di parziali e controparziali, ma con Rimini avanti nel punteggio, magari anche di poco, dall'inizio. Poi un canestro senza senso di Francis ha rimesso in carreggiata Avellino, prima della doppia tripla di Owens e Mollura e dell'errore di Denegri nell'ultima azione.

Per quanto riguarda le altre gare, Brindisi si prende il big match con l'Urania Milano per 84-81, respingendo il tentativo di rimonta dei lombardi, che nel finale erano arrivati fino al -2. Vince nello stesso modo la Fortitudo Bologna, battendo Caserta in trasferta per 83-81, pure in questo caso con tentativo di rientro finale respinto. Cividale si rifà a Ruvo di Puglia, seppur con una vittoria non ancora convincente (86-83, con rimontona finale), mentre Livorno schiaccia Mestre a domicilio, per 88-49. Il vero risultato clamoroso arriva però a Sassari, dove la neopromossa Montecatini batte la favorita per la promozione, e neanche di poco: 81-72. Non solo, i toscani sono stati sempre avanti, con un vantaggio che ha toccato due volte il +21. Completano il quadro la vittoria di Torino, per 84-77 a Pistoia, e di Rieti, per 79-64 a Vigevano.







