Serie A2, Forlì strapazza Cividale a domicilio per aprire la stagione

Si apre con una vittoria per Forlì la stagione regolare della Serie A2 di basket 2026/27, ed è un successo che fa rumore. La Unieuro batte 85-68, in trasferta, quella Gesteco Cividale che l'anno scorso era arrivata in semifinale playoff e che giusto una settimana fa aveva vinto per la seconda volta consecutiva la Supercoppa di A2.

Sempre in controllo, dall'inizio alla fine, i forlivesi, che nei primi due quarti di gara hanno concesso solamente 23 punti ai friulani, arrivando all'intervallo lungo avanti di 25 lunghezze, per poi gestire nel resto della partita. A trascinare la Unieuro in questa prima gara sono stati il 19enne Ceccato, arrivato dall'Olimpia Milano e subito miglior marcatore della partita, con 16 punti e 5 rimbalzi, e il veterano Gaspardo, rimasto in biancorosso per il terzo anno consecutivo e autore di 15 punti e 5 assist. Proprio Ceccato, con un parziale da 8 punti nel primo parziale (arresto e tiro da due, più due triple a segno) scava il solco che Cividale non riesce più a colmare, mandando Forlì sul 15-27.

Oggi si giocherà il resto della 1a giornata, con palla a due alle 18, per tutte. Questo è il programma: Fortitudo Bologna - Ruvo Di Puglia, Avellino - Vigevano, Torino - Mestre, Cento - Pesaro, JuVi Cremona - Brindisi, Libertas Livorno - Pistoia, Montecatini - Rimini, Sebastiani Rieti - Caserta, Urania Milano - Sassari.







