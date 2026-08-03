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Serie A2, la Supercoppa cambia sede: Rimini, Pesaro Cividale e Bologna in campo a Ravenna

3 ago 2026
Credits: RBR Rimini
Credits: RBR Rimini

Cambia la sede della Supercoppa di basket di Serie A2, in programma dal 18 al 20 settembre. Il quadrangolare si sposta da Cento a Ravenna, al Pala De Andrè, dove scenderanno in campo Dole Rimini, Victoria Libertas Pesaro, Gesteco Cividale e Fortitudo Bologna.

Saranno proprio Rimini e Pesaro a sfidarsi in una delle due semifinali, che rappresenterà il primo impegno stagionale per entrambi, prima dell'avvio del campionato, la settimana successiva. Nell'altra semifinale, Bolgona troverà Cividale. La finale è in programma domenica 20.




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