SERIE A2 Serie A2, la Supercoppa cambia sede: Rimini, Pesaro Cividale e Bologna in campo a Ravenna

Serie A2, la Supercoppa cambia sede: Rimini, Pesaro Cividale e Bologna in campo a Ravenna.

Cambia la sede della Supercoppa di basket di Serie A2, in programma dal 18 al 20 settembre. Il quadrangolare si sposta da Cento a Ravenna, al Pala De Andrè, dove scenderanno in campo Dole Rimini, Victoria Libertas Pesaro, Gesteco Cividale e Fortitudo Bologna.

Saranno proprio Rimini e Pesaro a sfidarsi in una delle due semifinali, che rappresenterà il primo impegno stagionale per entrambi, prima dell'avvio del campionato, la settimana successiva. Nell'altra semifinale, Bolgona troverà Cividale. La finale è in programma domenica 20.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: