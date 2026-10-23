Serie A2: ostacolo Torino per Pesaro, Bologna con Vigevano per ripartire

Ci sono una Pesaro che vuole continuare a correre, una Bologna che vuole riprendere subito a farlo, una Rimini che pare aver trovato consistenza e una Forlì che intende cancellare una sconfitta a sorpresa. Ecco il menù della sesta giornata della Serie A2 di basket, in cui la VL, dopo aver incontrato e superato il primo, vero ostacolo in Cividale, ne troverà un altro alla Vitrifrigo Arena: Torino, reduce da tre vittorie. Altro test importante per la CMT, che cerca più certezze in difesa.

La Fortitudo, sconfitta per la prima volta contro Livorno, ospita Vigevano. Gli emiliani sono usciti con le ossa rotte dalla Toscana e arriveranno a domenica come un toro che vede rosso. Occhio, però, perché Vigevano ha sorpreso Forlì. Proprio alla Unieuro toccherà la sfida più dura della domenica, contro Livorno. Il terzo miglior attacco, quello di Forlì, sfiderà la miglior difesa del torneo, che finora ha tenuto le sfidanti a soli 63 punti di media. Brutto cliente per la Unieuro, che viene da un ottobre a fasi alterne.

Percorso inverso per l'altra romagnola, la Dole, caricata a mille dalla vittoria a Sassari. Finora il calendario non è stato clemente con la Rbr e continuerà a non esserlo, perché domenica in Riviera arriverà la Sebastiani Rieti. Per ora, i laziali ne hanno vinte quattro su cinque: durissimo si prospetta l'impegno per Rimini, ma alla portata, e chiudere questo ciclo con un successo darebbe un'enorme spinta morale.

Ad aprire il turno sarà sabato, alle 20, la sfida tra Cividale e Urania Milano, due squadre in cerca di punti per emergere dai bassifondi della classifica. Domenica, alle 18, Caserta ospiterà Mestre, Cremona attenderà Pistoia e Sassari andrà a Ruvo di Puglia. Chiuderà la giornata, alle 20.45, il big match tra Brindisi e Avellino.







