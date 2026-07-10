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Serie A2: Pascolo torna a Forlì

L'ala classe 1990 torna a vestire la canotta biancorossa dopo una stagione a Rieti

di Gabriele Mento
10 lug 2026
Serie A2: Pascolo torna a Forlì

Nuovo acquisto per la Pallacanestro Forlì 2.015 che ingaggia Davide Pascolo, che ritorna a vestire i colori biancorossi dopo le due stagioni dal 2023 al 2025. L'ala di Udine ha una lunga carriera alle spalle con un palmares importante. In carriera ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Esordisce a Udine nel 2009, poi dal 2011 è protagonista della cavalcata di Trento partita dalla Divisione Nazionale A (l'equivalente dell'attuale Serie B Nazionale), con due promozioni consecutive, vincendo nel 2013 anche la Coppa Italia di Legadue e il titolo di MVP della stagione.. Sempre con l'Aquila Basket Trento nelle due stagioni successive centra l'accesso ai playoff ed esordisce in Eurocup, dove nella stagione 2015-106 viene inserito anche nell'All-Eurocup first team con 15 punmti e 6 rimbalzi di media durante la stagione regolare, diventati 17,7 punti e 8 rimbalzi nella fase a eliminazione diretta, conclusasi in semifinale. Nella stessa stagione conquista anche il secondo posto nella classifica del premio MVP del campionato di Serie A, con 11,7 punti e 7,2 rimbalzi a partita.

Nel 2016 si trasferisce a MIlano, dove vince uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane scendendo in campo anche in Eurolega. Poi il ritorno a Trento nel 2018, dove resterà per altre tre stagioni fino al 2021. Poi l'A2 con due anni a Piacenza, poi Forlì dal 2023 al 2025 e Rieti nella scorsa stagione, dove ha concluso la stagione con 4,5 punti e 3,1 rimbalzi di media a partita.




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