SERIE A2 Serie A2: Rimini continua a vincere, battuta in trasferta l'Urania per 85-71 La Dole conquista il quarto successo consecutivo mandano 5 uomini in doppia cifra. Non bastano all'Urania 24 punti di Gentile

La Dole Rimini parte fortissimo sul campo dell'Urania Milano. Sia in difesa, con la stoppata di Udom su Gentile sulla prima azione offensiva dei meneghini, che in attacco, con Denegri che colpisce dalla distanza. Gentile prova a tenere lì i suoi con l'assist per la schiacciata di Morgillo, che ricuce il distacco a 5 punti sul 15 a 20. La partita si spacca nel secondo quarto, con Daum che apre un parziale di 11-0 e porta i romagnoli a doppiare l'Urania sul 40-20. Rimini sale fino al +22, poi Gentile trova la prima tripla per la sua squadra e su quella che potrebbe essere l'ultima azione difensiva, stoppa Simioni, il quale però sulla rimessa successiva si riscatta e fissa il punteggio alla pausa lunga sul 49-28.



All'inizio del terzo periodo, Morse alimenta un parziale di 10 a 0 che riporta i suoi sul -13. Ma la tripla di Udom permette a Rimini di riallungare sul 56 a 40, quando mancano 40 secondi alla metà del quarto. Distacco di 16 punti che rimane invariato anche all'ultimo mini-riposo. L'Urania tenta l'ultimo assalto con la tripla di Gentile che ridà speranza al pubblico di casa sul 64-70, quando mancano poco meno di sei giri di lancette alla sirena finale. Urlo dei tifosi che viene però ricacciato immediatamente in gola dalla bomba di Marini. Rimini non consentirà più ai meneghini di rientrare, con la Dole che chiude i conti sul 85-71 mandando cinque giocatori in doppia cifra: Marini e Udom con 16 punti, ai quali si aggiungono i 14 di Denegri, i 13 di Tomassini e i 10 di Daum, mentre all'Urania non bastano i 24 punti di Ale Gentile.

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