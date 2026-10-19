Serie A2: riscatto Forlì e Rimini, Bologna e Pesaro vincono ancora

Prima erano sei, ora sono quattro, grazie a una doppia sorpresa e alla super prestazione di Forlì. Nel quarto turno della Serie A2 di basket, Rieti e Brindisi abbandonano la vetta del campionato, lasciando Pesaro, Bologna, Livorno e Avellino a punteggio pieno.

Fortitudo sul velluto negli anticipi del sabato, in casa contro una Montecatini che oppone resistenza per metà gara, prima di crollare alla ripresa del gioco. Sorokas segna i primi otto punti per Bologna, risponde Lupusor per i toscani, che arriva subito in doppia cifra e porta gli ospiti sull'8-13. Chiuso il primo quarto sul 20 pari, la Fortitudo poi prende in mano la gara e giunge all'intervallo lungo sul +7, mentre Montecatini prova a restare in gara un Barnett che chiuderà a 20 punti. È, però, solo un'illusione, perché a metà terzo quarto Bologna scappa. Sorokas, Radonjic, Tosho e Moretti diventano inarrestabili, la Fortitudo arriva anche a +30 e il quarto quarto diventa garbage time, fino al 91-69 finale.

Bologna chiama, Pesaro risponde, anche se con più difficoltà del previsto. La VL vince 86-76 in trasferta contro una Ruvo di Puglia molto combattiva, che sorprende i biancorossi nella prima metà di gara, chiusa in vantaggio di sei punti, 46-38, sulle ali di un Jazz Johnson ancora super: per l'ex di giornata, a fine gara i punti saranno 27. C'è, però, chi riesce a fare ancora meglio di lui, mentre neanche ci sarebbe dovuto essere, in Puglia, a causa di una contrattura. Un Tevin Mack stellare, partito dalla panchina, piazza ben 31 punti, con cinque triple, trascinando Pesaro nella rimonta del secondo tempo, he prende corpo nel terzo quarto e si concretizza nell'ultimo. Da segnalare, nella CMT Orange Tools, il ritorno di Tambone, che ne piazza 12 alla prima da capitano.

Il colpo di giornata lo piazza Forlì, che torna alla vittoria battendo, anzi, strapazzando, la Sebastiani Rieti. Un primo e un quarto quarto da urlo valgono alla Unieuro il 93-71 finale che toglie l'imbattibilità ai laziali, fin qui quasi ermetici in difesa, ma arrivati in Romagna senza Jerkovic e Bartoli. Sono già 25 i punti segnati dai biancorossi dopo il primo quarto, sono addirittura 55 all'intervallo lungo, frutto di una serie di marcature ben distribuite tra tutto il quintetto e chi entra dalla panchina. Rieti prova a rispondere col tiro da tre, ma l'unico a ingranare è Piccin, con cinque triple su sei, e, anche nel momento migliore degli ospiti, Forlì tiene, limitando i danni e restando sempre avanti. Poi, il più giovane di tutti, il 19enne Ceccato, prende in mano la gara come contro Cento e sfodera un quarto quarto clamoroso, con un parziale di 10 punti, che stende Rieti.

C'è gloria anche per Rimini, che ritrova la vittoria e soprattutto la solidità difensiva contro la Gemini Mestre, dopo due turni a secco. Ben cinque gli uomini della Dole andati in doppia cifra, nel 91-76 rifilato ai veneti: Stephens, Udom, Marini, Simioni e Bartoli. Primo quarto bloccatissimo, con il punteggio ancora sul 4-7 dopo cinque minuti, poi gli attacchi cominciano a girare e lo fanno fino all'intervallo lungo, a cui Rimini arriva avanti di sette punti. Udom e Stephens sono in gran serata anche in versione assistman e all'inizio della ripresa guidano la fuga dei padroni di casa. Un parziale da 18-0 porta la Rbr fino al +23, che, di fatto, congela la gara, rendendo inutile l'ultimo quarto.

Negli altri incontri, cade per la prima volta Brindisi, sorpresa a domicilio da Torino per 85-81 in un finale concitatissimo, con tanto di espulsione di Cinciarini per antisportivo, mentre resistono in vetta Livorno e Avellino, che battono di 15 un'Urania Milano sorprendentemente ancora a 0 punti in classifica e Cividale, ferma al successo con Ruvo di Puglia. Vittorie anche per Caserta su Cremona, per Pistoia su Vigevano e per Sassari, che batte Cento.

I risultati del 4° turno:

Caserta - JuVi Cremona 96-89

Forlì - Sebastiani Rieti 93-71

Pistoia - Vigevano 89-70

Rimini - Mestre 91-76

Ruvo di Puglia - Pesaro 76-86

Fortitudo Bologna - Montecatini 91-69

Libertas Livorno - Urania Milano 87-72

Brindisi - Basket Torino 81-85

Sassari - Cento 80-70

Cividale - Avellino 62-77.









