PLAYOFF SERIE C Serie C, playoff: Pallacanestro Titano a Santarcangelo per prolungare i quarti Dopo la sconfitta in gara-2, San Marino è di fronte a una serata da dentro o fuori, in Romagna

È già una serata da dentro o fuori per la Pallacanestro Titano, che stavolta non avrà l'aiuto del parquet di casa, né del pubblico. Dopo la sconfitta interna al debutto nei playoff della Conference Marchigiana di Serie C, San Marino sarà di scena a Santarcangelo per gara-2 dei quarti di finale.

Contrariamente a quanto si era visto nella stagione regolare, il fattore campo si è annullato, quando le cose hanno cominciato a contare: nelle gare di campionato, i titani si erano imposti al Multieventi e gli Angels in Romagna, mentre in gara-1 sono stati gli ospiti a prevalere, per 64-56. In una partita in cui si è segnato poco, Santarcangelo ha anche toccato la doppia cifra di vantaggio, subendo la rimonta sul 40-40 dopo metà incontro per poi piazzare un nuovo, decisivo, allungo.

Al Pala Sgr, la squadra di Rossini è chiamata a riequilibrare la serie, che per altro l'ha vista come unica perdente tra le quattro teste di serie, in gara-1, dato che Osimo, Montegranaro e la Metauro Basket Academy hanno tutte vinto la partita casalinga, nonostante una sorprendente Jesi abbia costretto a soffrire fino in fondo la Giovane Robur, prima in stagione regolare. Se San Marino dovesse portare la contesa a gara-3, la partita decisiva si giocherebbe nuovamente al Multieventi, domenica. Ma ancora è presto per guardare avanti, c'è prima da pensare al momento presente, a stasera: palla a due alle 21.

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