Serie C Silver: i Titans ospitano Urbania.

Grande sfida per la Pallacanestro Titano che ospita al Multieventi Urbania. I Titani reduci dalla vittoria contro Spoleto sfidano sul parquet di casa la seconda forza del campionato. I marchigiani hanno 24 punti in classifica, 4 in più del terzetto di squadre formato da Fossombrone, Gualdo e i biancoazzurri. Super sfida per il quintetto di coach Rossini, con l'obiettivo di volersi rifare dopo il ko della gara di andata per 75-45. Urbania ha perso solo due partite, conferma della compattezza dei marchigiani che non perdono dall'ottava giornata di campionato. Una formazione che può contare su ottimi giocatori come Di Coste, Matteucci, Pentucci e Altieri, senza dimenticare Joel Myers. Per quanto riguarda i Titans, seppur acciaccati, Gamberini e Raschi non mancheranno. Una sfida importante per la squadra di coach Rossini per valutare anche il livello della sua squadra.

