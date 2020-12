Shaquille O'Neal sceglie gli ipotetici quintetti dei Lakers e del resto della NBA

Shaquille O'Neal sceglie gli ipotetici quintetti dei Lakers e del resto della NBA.

Shaquille O'Neal ha vinto quattro titoli NBA negli anni 2000, di cui tre da leader assoluto nei Los Angeles Lakers. Essendo conscio dell'importanza che ha avuto nella storia di questo club, della NBA e del basket in generale, si è divertito su Twitter a comporre due quintetti ideali, tenendo conto di tutti i giocatori di ogni epoca: quello dei Lakers e quello del resto della NBA. In quello dei Lakers ha incluso "Magic" Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Kareem Abdul Jabbar e Shaquille O'Neal. Shaq ha fatto queste scelte anche col cuore, lasciando fuori Jerry West e Wilt Chamberlain, per inserire l'amico Kobe Bryant e se stesso.

Per il quintetto del resto della NBA ha scelto invece Stephen Curry, Michael Jordan, Larry Bird, Tim Duncan e Hakeem Olajuwon. Anche qui vi sono state due eccellenti esclusioni: Oscar Robertson a cui Shaq ha preferito Curry e Bill Russell, a cui ha preferito Olajuwon. Shaq ha inserito quest'ultimo in ricordo delle finale NBA del 1995, dove fu battuto da Olajuwon. Chi conosce bene Shaq conosce anche la sua spavalderia in campo e fuori, ma nonostante questo egli non ha mai nascosto che il nigeriano Olajuwon era l'unico giocatore che non poteva battere tra i suoi pariruolo. Esiste per un centro un complimento più grande di questo? Forse no.

Andrea Renzi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: