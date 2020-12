SERIE A Si ritira la Virtus Roma, la Serie A resta a 15 La squadra di Ygor Biordi, ora ufficialmente libero, è di fatto la prima retrocessa. La VL perde i due punti conquistati coi capitolini e scende al 5° posto.

Si ritira la Virtus Roma, la Serie A resta a 15.

La Virtus Roma si ritira ufficialmente dalla Serie A di basket. Si chiude così la lunga agonia dei capitolini, iscrittisi sul filo di lana dopo il disimpegno annunciato già a maggio dal patron Toti. La ricerca di un nuovo acquirente non ha prodotto risultati concreti e ora la Serie A resta a 15. E cambia anche la classifica: annullate tutte le partite giocate da Roma, così la VL Pesaro, che ci aveva giocato e vinto, perde due punti e scende al 5° posto. Il sammarinese Ygor Biordi e i suoi ormai ex compagni sono dunque liberi di accasarsi da subito in qualsiasi altra squadra, che non dovrà nemmeno pagarne la tassa di iscrizione o spendere un nuovo visto, nel caso si trattasse di uno straniero. Nonostante sia di fatto la prima delle due retrocesse, la Virtus non scende automaticamente in A2: l'anno prossimo, se sussisteranno le condizioni, potrà iscriversi al primo campionato con un posto vacante.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: