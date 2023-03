Simone Fontecchio vince il derby italiano contro Paolo Banchero

Simone Fontecchio vince il derby italiano contro Paolo Banchero.

Nella notte NBA gli Utah Jazz di Simone Fontecchio hanno vinto a casa degli Orlando Magic di Paolo Banchero 129 a 124. Banchero al momento ha solo il passaporto italiano e non è ancora certo di giocare con la maglia azzurra, anche se in alcune interviste ha fatto sapere che questo è un suo grande desiderio. In questa partita dal sapore di derby azzurro, i due italiani sono andati entrambi bene. Banchero in trentasette minuti ha messo a referto ventisei punti, otto rimbalzi, due assist e una stoppata tirando con buonissime percentuali, soprattutto un tre su quattro da tre punti.

Fontecchio è partito dalla panchina e in ventidue minuti di utilizzo ha segnato quindici punti con un solo errore al tiro, aggiungendo due rimbalzi, due assist e due recuperi. Banchero è il maggior candidato per ricevere il premio di rookie dell'anno, mentre Fontecchio pur essendo un debuttante è in età più matura e dopo iniziali problemi di ambientamento in NBA, sta dando segnali molto positivi, dimostrando di essere un giocatore che può dire la sua anche nella massima lega di basket mondiale. Il commissario tecnico dell'Italia Gianmarco Pozzecco sarà soddisfatto di entrambi.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: