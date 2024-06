BASKET Simone Zanotti torna a Pesaro

Simone Zanotti torna a Pesaro.

Nome noto, volto noto: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha ufficializzato l’accordo biennale che riporta in biancorosso Simone Zanotti. Ala/centro classe 1992, 208 cm per 106 kg, ha già vestito la canotta della VL per quattro stagioni, tutte in Serie A, dal 2018 al 2022.

