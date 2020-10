Slitta l'esordio dei Titans: campionati territoriali fermi fino al 29 novembre

Slitta ancora l'avvio della stagione della Pallacanestro Titano, impegnata nella C Silver Umbria-Marche. Visto l'aggravarsi della pandemia, la Federbasket ha disposto che l'inizio dei campionati ad organizzazione territoriale è rinviato al 29 novembre. Il debutto dei Titans era originariamente fissato per il 14 novembre, in casa, con Loreto.