SERIE C SILVER Slitta l'esordio dei Titans: campionati territoriali fermi fino al 29 novembre Lo ha stabilito la Federbasket, i biacazzurri avrebbero esordito il 14 contro Loreto.

Slitta l'esordio dei Titans: campionati territoriali fermi fino al 29 novembre.

Slitta ancora l'avvio della stagione della Pallacanestro Titano, impegnata nella C Silver Umbria-Marche. Visto l'aggravarsi della pandemia, la Federbasket ha disposto che l'inizio dei campionati ad organizzazione territoriale è rinviato al 29 novembre. Il debutto dei Titans era originariamente fissato per il 14 novembre, in casa, con Loreto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: