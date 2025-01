BASKET Stefano Rossini: "Per i Giochi possiamo essere competitivi" Il 2025 è l'anno dei Giochi dei Piccoli Stati, San Marino tornerà a partecipare nel torneo di basket, la Pallacanestro Titano è la base per il roster biancoazzurro.

Fermo il campionato di serie C di basket, nel 2025 si guarda anche ai Giochi dei Piccoli Stati, con la Pallacanestro Titano di Stefano Rossini base per il gruppo della Nazionale per Andorra.

"Buona parte dei giocatori che andranno a formare il gruppo che andrà ai Giochi di Piccoli Stati, appunto passa dalla Pallacanestro Titano, poi abbiamo dei giocatori che giocano fuori, i vari Ugolini, Biordi e Moretti e abbiamo anche Cadiman che gioca nel nostro stesso girone, nella squadra di Pesaro, un ragazzo che finisce il suo percorso giovanile con la Carpegna Prosciutto Pesaro, squadra che milita in A2. Chiaramente è unnder-18, ogni tanto è aggregato anche per gli allenamenti con la Serie A, comunque è un ragazzo che ci può dare sicuramente un buon contributo anche a livello di nazionale, poi comunque abbiamo anche altri ragazzi che teniamo sott'occhio, che fanno parte del nostro settore giovanile e poi chiaramente bisogna vedere anche come escono i giocatori da una stagione lunga anche dal punto di vista fisico. L'importante è averli tutti in salute, poi da lì credo che riusciremo a fare anche un roster abbastanza competitivo per affrontare i Giochi di Piccoli Stati dove il livello è solitamente molto alto"

