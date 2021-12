Stephen Curry, Ray Allen e Reggie Miller, i migliori realizzatori da 3 punti in NBA

Se escludiamo il leggendario Drazen Petrovic che in NBA ha giocato solo quattro stagioni e Oscar Schmidt che in NBA non ha mai giocato, l'attuale stella dei Golden State Warriors Curry, l'ex campione NBA con i Boston Celtics Ray Allen e la bandiera storica degli Indiana Pacers Reggie Miller sono stati i migliori tiratori da tre punti della storia NBA per canestri realizzati. Tutti e tre sono stati inseriti nella lista dei migliori settantasei giocatori della storia NBA stilata quest'anno. Ed il tiro da tre è stata l'arma principale di questi tre cestisti. I tifosi adorano gli specialisti di questo fondamentale, perchè il canestro da tre punti è una virtù che tutti i tifosi possono facilmente capire e perchè se nel calcio si esulta dopo un gol, nel basket si esulta dopo un canestro, in maniera particolare se è da tre punti. Tra questi tre specialisti del fondamentale Stephen Curry è quello che ne ha segnati di più, ma ha anche giocato in un'epoca in cui i difensori possono giocare meno duro e quindi segnare è più facile, come dimostrano gli alti punteggi delle partite odierne in NBA. E' quindi difficile fare paragoni tre questi tre cecchini di epoche diverse. Probabilmente noi tifosi di lunga data dobbiamo sentirci fortunati ad averli avuti tutti in epoche diverse, così abbiamo sempre avuto un grande specialista in ogni era e stagione. E non dobbiamo sempre per forza chiederci chi fosse il migliore.

Andrea Renzi