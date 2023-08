Stephen Curry si ritiene il più grande playmaker di sempre

Stephen Curry si ritiene il più grande playmaker di sempre.

Ospite dello show dell'ex playmaker Gilbert Arenas, la stella dei Warriors Stephen Curry, che ha vinto due premi di mvp della stagione regolare, un mvp delle finali e quattro titoli NBA, non ha dubbi al riguardo. Si ritiene il più grande play maker di sempre assieme a Magic Johnson, che vanta però più titoli NBA e riconoscimenti individuali. Step è nato nel 1988 e probabilmente non conosce la carriere di altri due leggendari playmaker del passato: Bob Cousy e Oscar Robertson, che di solito vengono inseriti nel dibattito. Grande autostima e fiducia nei propri mezzi. La carriera del talento degli Warriors è già entrata nella fase calante, ma può ancora raccogliere qualcosa. Che sia stato il più grande è un'opinione come un'altra, ma che abbia rivoluzionato il gioco facendo diventare il tiro da tre punti l'arma più letale che possiede è una straordinaria realtà.

Andrea Renzi

