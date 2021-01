SERIE A Straordinaria Pesaro, Cantù travolta 107-83 La VL vola via nei quarti centrali e non rischia più, trascinata da Cain, Filipovity, Drell e Delfino.

Per dimenticare la larga sconfitta con Sassari Pesaro fa le cose in grande e, per la prima volta in questo campionato, varca quota 100. Per la precisione è 107-83 contro Cantù, capace di reggere per poco più di un periodo e travolta già nei quarti centrali. La VL si conferma al sesto posto con una partita senza neanche un possesso in svantaggio, lanciata dal 54% dall'arco e da una grande prova corale. Cain fa season high con 19 punti, ai quali somma 8 rimbalzi. E sono 19 pure per Delfino, che dopo la lombalgia sembrava dovesse limitarsi a una comparsata e invece dice la sua a voce piena. Poi ci sono i 17 di Drell, i 16 di Filipovity e Gerald Robinson, che va a un assist dal doppio 10.

L'ex Roma inizia a distribuirne fin dal primo quarto, dominato dalla VL coi 10 di Cain e i 7 di Filipovity. Cantù resta in scia grazie agli 8 di Gaines, col secondo periodo però la forbice si dilata. Qui sono i 9 di Zanotti a suonare la carica, le tre bombe a stretto giro di Drell e Filloy fanno il resto e Pesaro s'impenna fino al +15, mantenuto anche al riposo lungo. E al rientro ecco la pietra tombale: Cain e Filipovity fanno subito 11-3, poi arriva un 7-0 e la VL tocca il trentello di vantaggio. Cantù alza bandiera bianca e lo scarto non scenderà mai sotto il -24 finale, con l'ultimo periodo che è buono solo per le statistiche di Delfino – che ne mette 9 – e di Procida, che segna 20 dei suoi 24 punti.



