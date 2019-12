Super Raschi, Tiss' You Care San Marino espugna Gualdo

Un super Andrea Raschi da 26 punti guida la Tiss' You Care San Marino al sacco di Gualdo: 60-66 e 6° successo nelle ultime 7 per i biancazzurri, che staccano Recanati e Pesaro e raggiungono Urbania al 5° posto. I Titani prendono il controllo della partita in un terzo quarto chiuso a +10, gli umbri restano in partita ma non vanno mai oltre al -4. In evidenza anche Saponi che ai 6 punti somma 16 rimbalzi.