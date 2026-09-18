Supercoppa A2, Cividale batte Bologna al supplementare e torna in finale

È la Gesteco Cividale la prima finalista della Supercoppa di Serie A2 di basket. I friulani hanno battuto la Fortitudo Bologna 85-83 dopo un tempo supplementare, nella prima delle due semifinali in programma al Pala De Andrè di Ravenna. Eppure a partire meglio erano stati gli emiliani, che avevano preso un un po' di margine tra secondo e terzo quarto, dopo aver vinto il primo per 29-24, arrivando fino al +7. Poi l'uscita di Guariglia per infortunio al ginocchio, tra le fila di Bologna, ha un po' cambiato le carte, Cividale ha ingranato e con un parziale di 7-0 ha pareggiato, sul punteggio di 54-54.

Da lì si è andati avanti punto a punto. A un minuto dalla fine, però, sul +4 Fortitudo, un doppio errore di Jamel Morris, con palla persa e canestro+fallo concessi, rimette in gioco la Gesteco, che addirittura la ribalta grazie a una bomba di Lucio Redivo (nel frattempo diventato il miglior marcatore nella storia dei friulani). Tuttavia, Bologna c'è e, quasi sulla sirena, porta la gara al supplementare con due liberi di Zanelli, che valgono il 75-75. Al tempo aggiuntivo, Cividale allunga subito, sull'84-79 e Bologna, pur accorciando, non torna più a contatto. Finisce 85-83 per la Gesteco, che domenica sfiderà in finale la vincente di Pesaro - Rimini.







