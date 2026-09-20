Supercoppa A2, è ancora Rimini - Cividale: stasera in palio il trofeo

Rimini - Cividale vale il primo trofeo della stagione della Serie A2 di basket. Dopo la vittoria dei friulani per 85-83 sulla Fortitudo, in rimonta e al supplementare, la Dole ha fatto altrettanto nella seconda semifinale di Supercoppa Lnp, battendo Pesaro di due punti a propria volta, 82-80. Il parco partecipanti era per 3/4 identico allo scorso anno, con la sola eccezione della VL al posto dell'Unieuro Forlì, il palazzetto - il Pala De Andrè di Ravenna - era lo stesso e anche la finale sarà identica al 2025, stasera alle 21.

Nella passata stagione fu la Gesteco a prendersi il trofeo, per 105-100, vincendo al supplementare dopo aver recuperato la partita nell'ultimo quarto, trascinata dai 33 punti di Deshawn Freeman e dai 25 di Lucio Redivo. Stavolta Freeman non ci sarà, ma Redivo sì, di nuovo, dopo aver trascinato Cividale contro gli emiliani con 28 punti e contemporaneamente essere diventato il miglior marcatore nella storia dei friulani.

Di contro, Rimini, che vorrà rifarsi per la sconfitta dell'anno scorso e prendersi il secondo trofeo della propria storia dopo la Coppa Italia A2 del 2025/26, per battere Pesaro nel derby si è affidata a Pierpaolo Marini, autore di 22 punti. Un bottino fondametnale per avere ragione della VL, che, nonostante le tre assenze pesanti (il neocapitano Tambone, Jurkatamm e Mack), ha avuto in mano anche il tiro della vittoria negli ultimi secondi di gara, sbagliandolo.







