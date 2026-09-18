SUPERCOPPA A2 Supercoppa A2, è l'ora del derby: Rimini - Pesaro apre la stagione delle biancorosse La sfida tra RBR e VL in semifinale dà il via stasera all'annata. Dole nel segno della continuità, CMT Orange Tools con tre assenti

Supercoppa A2, è l'ora del derby: Rimini - Pesaro apre la stagione delle biancorosse.

Un derby biancorosso per dare il via alla stagione. Comincerà stasera con la semifinale di Supercoppa di Serie A2 l'annata di Dole Rimini e CMT Orange Tools Pesaro, chiamate a una sfida attesissima già al primo impegno del 2026/27. Non saranno i playoff, non sarà un incontro di metà stagione, con le squadre già rodate e a pieno ritmo, ma c'è comunque in palio qualcosa di pesante: il passaggio in finale, per giocarsi un trofeo, il primo della stagione.

“È una partita ufficiale, a cui teniamo, e il risultato diventa subito importante – commenta Sergio Luise, vice di coach Sandro Dell'Agnello nella RBR –. In più, è un derby sentito. Sicuramente le squadre non saranno al 100%, com'è ovvio che sia, non tanto o non solo per la condizione fisica, ma anche per la conoscenza tra i giocatori e i giocatori e lo staff, che in questo periodo non potrà essere ottimale”.

Rispetto all'anno scorso, Rimini ha confermato buona parte del roster che ha vinto la Coppa Italia di A2 ed è arrivata ancora in finale playoff, puntando sulla continuità per provare a tornarci. Resta però ancora da inserire nelle rotazioni il secondo statunitense, Cody Demps, presentato solo martedì alla città: “È stata una preparazione proficua, anche se Cody è arrivato pochi giorni fa – prosegue Luise –. L'inserimento dei nuovi sta andando abbastanza bene. Ovviamente, avere un gruppo ben consolidato, con giocatori esperti, facilita il processo. Anche tra noi dello staff ci sono stati dei cambiamenti, quindi la preparazione è servita per amalgamarci, però possiamo ritenerci soddisfatti, perché nelle amichevoli estive abbiamo trovato difficoltà diverse, a seconda dell'avversario e dei carichi di lavoro che avevamo. Abbiamo realizzato tutto il nostro piano di programma. Ora c'è voglia di introdurre Cody nel nostro gioco, avverrà un passo alla volta, ma siamo soddisfatti”.

Più problemi li avrà Pesaro, a cui mancheranno il neocapitano Matteo Tambone, Mikk Jurkatamm e il secondo statunitense inserito in rosa, Tevin Mack. Tambone si era infortunato nell'ultimo giorno di ritiro a Carpegna ed è stato operato per ridurre una frattura al mignolo della mano destra, da cui dovrebbe recuperare a fine ottobre. Peggio è andata all'estone, che si era fatto male in allenamento a propria volta, con la Nazionale, e ha subito un intervento al ginocchio che lo terrà fuori fino a Natale. Nessun problema fisico, ma burocratico, per Mack, miglior marcatore dello scorso campionato greco e arrivato a Pesaro in questi giorni: nonostante una richiesta di nullaosta “inviata entro le tempistiche previste”, spiega la società, agli uffici della VL ancora non è arrivata risposta.

La sfida di Ravenna rappresenterà non solo una prima stagionale per Pesaro, ma anche l'esordio di coach Giorgio Valli sulla panchina marchigiana: “Ci attende una partita molto importante soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico – commenta l'allenatore della CMT Orange Tools –. Rimini è una formazione molto rodata, dato che ha confermato ben cinque giocatori dalla passata stagione. Vogliamo vedere a che punto siamo nella nostra preparazione, metteremo in campo tanta grinta e tecnica. Cercheremo di fare una bella partita su tutti i 40 minuti, dobbiamo provarci e penso che faremo una buona prestazione”.

Pesaro e Rimini saranno in campo alle 21 al Pala De Andrè di Ravenna. Prima di loro, alle 17, toccherà a Fortitudo Bologna e UEB Gesteco Cividale (la detentrice del trofeo). Le vincenti delle due gare si affronteranno domenica, alle 21, per la Supercoppa.

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