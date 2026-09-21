SUPERCOPPA A2 Supercoppa A2: Rimini regge 30', ma vince ancora Cividale La Rbr resta a contatto fino a fine terzo quarto, poi la Gesteco allunga: finisce 85-74

Supercoppa A2: Rimini regge 30', ma vince ancora Cividale.

Cividale concede il bis nella Supercoppa di Serie A2 di basket e vince il trofeo per il secondo anno consecutivo, ancora contro Rimini. A Ravenna, la Dole resta a contatto per tre quarti, poi il divario s'allarga e i friulani chiudono la gara con 11 punti di vantaggio, 85-74, guidati dai 17 punti di Cesana e Vecchiola (Mvp della manifestazione).

Coach Dell'Agnello propone lo stesso quintetto della semifinale, con Denegri, Marini, Demps, Udom e Stephens, mentre Pillastrini schiera Vecchiola, Redivo, Bottelli, Ferrari e Berti per Cividale. Rimini parte a razzo, andando sull'8-0 nel giro di due minuti, Redivo e Bottelli firmano il controparziale del 7-0 per la Gesteco, che poi passa e chiude il primo quarto sul 22-20. In apertura di secondo, Simioni e Lenci riportano avanti la Rbr, ma gli 11 punti consecutivi di Bottelli, Cesana e Vecchiola mandano Cividale sul +9, a 33-24, nonostante le risposte di Demps, Bartoli e Udom. Denegri, con due bombe da tre, riduce il margine, seguito da Leardini: all'intervallo lungo è 45-41 Gesteco.

Rimini è in difficoltà, eppure ci crede, e il primo sussulto di un Marini in chiaroscuro (13 punti totali per lui) la riporta a -1. Una bomba da lontanissimo dello stesso Marini, vale il 57 pari dopo un lungo scambio di canestri, prima che un parziale di 6-0 porti Cividale all'ultimo intervallo sul 67-61. Nel quarto quarto, Rimini ci prova in apertura, ma non ne ha più, eccezion fatta per l'inesauribile Denegri, che prova a tenerla a galla, senza successo. Cividale arriva anche al +14, prima di accomodarsi sul +11 finale. Vince la Gesteco, per la seconda volta consecutiva, portando ben cinque giocatori in doppia cifra e legittimando il secondo successo consecutivo nel torneo.

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