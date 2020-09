FINAL FOUR Supercoppa, le semifinali sono Milano-Venezia e Sassari-Virtus Sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno della Final Four, in programma venerdì alla Segafredo Arena di Bologna. Nel pomeriggio gli orari.

Olimpia Milano-Reyer Venezia e Dinamo Sassari-Virtus Bologna. Questi gli accoppiamenti del primo turno della Final Four di Supercoppa, in programma dal 18 al 20 settembre alla Segafredo Arena di Bologna. Gli orari delle due partite, entrambe in programma venerdì, saranno comunicati nel pomeriggio.

