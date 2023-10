BASKET IN CARROZZINA Supercoppa Martin Mancini, il post partita di Tomba e Rossetti Il coach canturino: "Sull'ultimo tiro abbiamo giocato il tutto per tutto: o la portiamo a casa o la perdiamo". Quello dei romani: "È il bello del basket, sempre bello ricordare Martin".

La Briantea Cantù vince allo scadere la sua 7ª Supercoppa Martin Mancini, grazie a un tiro dalla distanza: "Sull'ultimo possesso abbiamo giocato il tutto per tutto - ammette il coach Marco Tomba - o la portiamo a casa o la perdiamo, abbiamo deciso di non giocare per il pareggio ed è andata bene". "Questo è il bello del basket - dice il tecnico dei Giovani e Tenaci Roma, Stefano Rossetti - la terza l'abbiamo buttata noi, ma sul tiro decisivo non posso dire nulla ai miei ragazzi, hanno difeso forte ed è stato bravissimo Balsamo. È sempre un piacere venire a San Marino e ricordare Martin: ho conosciuto Cristina e ho conosciuto anche lui, è sempre una bellissima cosa".

