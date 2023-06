Team USA ai mondiali 2023

In Indonesia, Giappone e Filippine ci saranno quest'anno i mondiali di basket estesi a trentadue squadre; ci sarà anche l'Italia di coach Gianmarco Pozzecco. Quando si parla di mondiali ed olimpiadi dove ci sono nazionali di tutto il mondo, l'attrazione principale e squadra più chiacchierata è sempre il team USA. Inutile negarlo, gli USA sono sempre la patria per eccellenza del basket, anche se negli ultimi anni molti dei giocatori più dominanti sono stranieri. I mondiali inizieranno il venticinque agosto e negli USA dieci giocatori su dodici sono già certi e sono tutti giovani di grande talento non ancora al loro meglio come Edwards e Haliburton, oppure giocatori maturi di seconda fascia. Le stelle americane più luminose della NBA declineranno l'invito per la competizione, tranne forse il ventinovenne Joel Embiid che deve scegliere la nazione da rappresentare tra USA e Francia. Potrebbe però anche rimandare la scelta al prossimo anno per le olimpiadi di Parigi 2024.

Andrea Renzi

