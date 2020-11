Terza vittoria consecutiva per la Carpegna Prosciutto Pesaro, batte Openjobmetis Varese 85-78

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non si ferma e conquista la terza gioia consecutiva: alla Vitrifrigo Arena nel posticipo della 7^ giornata di Serie A conquista due punti importantissimi superando per 85-78 la Openjobmetis Varese e si porta al sesto posto in classifica. Coach Jasmin Repesa – privo di Tyler Cain, completamente asintomatico al Covid-19 – si affida a Robinson, Massenat, Filipovity, Zanotti e Delfino. Coach Bulleri manda in starting five Ruzzier, Strautins, Andersson, Jakovics e Scola.





Una gara in rimonta con Varese davanti fin da subito, e la rimonta di Pesaro, che si concretizza alla fine del terzo tempo. Il miglior realizzatore di serata è Justin Robinson, autore di 22 punti e 26 di valutazione. Tra i biancorossi sono ben quattro i giocatori in doppia cifra (Delfino 18, Tambone 13, Massenat 11).

Nel prossimo turno i biancorossi saranno impegnati nel match dell’8^ giornata che li vedrà sfidare la Virtus Segafredo Bologna sul parquet della Segafredo Arena.

Così coach Jasmin Repesa: "Abbiamo vinto con pieno merito, tutti hanno dimostrato di avere dentro la ‘tigna’ pesarese. Dobbiamo avere una mentalità competitiva e andare avanti a prescindere dall’avversario. Abbiamo giocato senza Tyler, Filipovity ha conquistato ben 17 rimbalzi e ha marcato molto bene Scola. Nell’ultimo quarto è emerso Tambone, ognuno ha dato il proprio contributo alla vittoria mentre Delfino non ha bisogno di presentazioni, ha una mentalità vincente e in campo dà sempre tutto per la squadra”.