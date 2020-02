SERIE A Testa coda Virtus Bologna - Pesaro Si gioca questa sera ore 20.45 al PalaDozza

Testa coda Virtus Bologna - Pesaro.

Basket Serie A: Questa sera ore 20.45 due anticipo della 20° giornata del campionato di Serie A. Alle 20.30 Brindisi – Olimpia Milano e alle 20.45 testa – coda tra la Virtus Bologna in testa con 34 punti e Pesaro che occupa l'ultima piazza con 2. Al PalaDozza un match proibitivo per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha bisogno di fare punti per pensare ancora di potersi salvare. La situazione di classifica è molto complicata



I più letti della settimana: