Tifosi di squadre in A2 protestano contro caro biglietti

I tifosi di svariati club di A2 protestano contro il caro biglietti per le partite in trasferta e lanciano una proposta: un prezzo calmierato di 10€ per i primi 100 biglietti per i gruppi organizzati con un tetto massimo di 15€ per tutti i settori ospiti. "Senza tifosi non c'è partita", lo slogan con cui le tifoserie organizzate di Rimini, Rieti, Brindisi, Pesaro, Forlì, Cantù, Fortitudo Bologna, Udine, Cremona, Urania Milano, Verona, Nardó, Libertas Livorno, Cento, Vigevano e Torino chiedono inoltre un maggiore supporto per le "trasferte vietate": "Si faccia tutto il possibile per scongiurarlo, perché ogni settore ospiti vuoto è una sconfitta per tutto il movimento".

In questa stagione saranno 19 le trasferte per il campionato di A2, più eventuali playoff.