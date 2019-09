Tiss' You Care San Marino, Macina: "Possiamo toglierci delle soddisfazioni"

Intervista a Davide Macina

Estremamente positivo in vista della prossima stagione il capitano della Tiss' You Care San Marino, Davide Macina: "Non mi voglio sbilanciare ma credo che quest'anno, con la giusta determinazione e il giusto impegno, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Saponi e Raschi vengono da campionati senior di livello e col loro innesto cresciamo in esperienza sia sotto canestro che sugli esterni. Rispetto all'anno scorso soffriremo molto meno sia in attacco che in difesa. Siamo contenti di essere riusciti a coinvolgere tanti giovani sammarinesi, potersi allenare sempre tutti insieme durante la stagione sarà un vantaggio per gli impegni estivi della nazionale".