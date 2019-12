Tiss' You Care San Marino, Natale nei playoff. Raschi: "Possiamo ancora crescere"

Finiscono l'anno e il girone di andata, è tempo di un primo bilancio e quello della Tiss'You Care San Marino è perfettamente in linea con le aspettative estive. Alla presentazione, coach Padovano diceva di non prendere nemmeno in cosiderazione la corsa salvezza, di fatto strizzando l'occhio ai playoff. E per ora la classifica dice record di 8/5, -6 dalla capolista Todi, +2 sulla nona – la prima delle escluse - e 5° posto condiviso con Urbania, che però ha lo scontro diretto a favore. Era la sesta giornata e da quel momento la sin lì altalenante San Marino ha cambiato marcia, tanto che nelle seguenti 7 ha messo insieme 6 vittorie. "Direi di viverla domenica dopo domenica, il sogno però è quello di entrare nei playoff - spiega l'ala biancazzurra Andrea Raschi - all'inizio abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per creare un'identità di squadra ben precisa, visto che i reduci della passata stagione erano 4 o 5 e ci sono tanti giovani. C'è voluto un po' di tempo per creare l'amalgama, adesso siamo sulla strada giusta. Questa è una squadra dalle grandi possibilità, che può crescere molto nel girone di ritorno".

Nel sacco di Gualdo di domenica sono stati decisivi i veterani Raschi e Saponi, rispettivamente 26 punti e 16 rimbalzi. Accanto a loro però si è confermato all'altezza anche il ricco parterre di giovanissimi, tra i quali l'ex Crabs sente di promuovere, in primis, il blocco sammarinese. "Felici, Palmieri e lo stesso Semprini mi hanno impressionato molto - dice Raschi - essendoci allenati insieme in Nazionale li conoscevo già, li ho visti cresciuti e sono contento che stiano iniziando a raccogliere dei risultati".





Nel servizio le parole di Andrea Raschi, ala della Tiss'You Care San Marino.