SERIE C SILVER Tiss'You Care San Marino, rimonta sfiorata con la capolista Todi I biancazzurri di coach Massimo Padovano cadono 78-81 al Multieventi contro gli umbri primi in classifica. Il top scorer del match è Raschi con 20 punti, per Todi bene Trastulli e Marzullo con 19 e 16 punti.

La Tiss'You Care San Marino spaventa la capolista, opera una grandissima rimonta che però si interrompe sul più bello, sull'ultimo tiro che Andrea Raschi si prende alla sirena ma non va in fondo alla retina. Todi sale sul Titano forte del primato in Serie C Silver e sembra chiudere la partita dopo soli 2 quarti con gli umbri già in vantaggio di oltre 20 punti nel terzo. I biancazzurri di coach Massimo Padovano faticano tantissimo a segnare, nonostante un buon primo parziale. Todi prende coraggio e si affida a Trastulli e Marzullo che alla fine saranno i top scorer degli ospiti con 19 e 16 punti. Bene anche Cardoni con 11 per la banda di Olivieri.

Fino a 5 minuti dalla fine non sembra esserci speranza per San Marino, poi si scatena Sorbini con due triple consecutive e che permettono di accorciare sul 67-76. La Tiss'You Care ora prende coraggio, Macina va con la bomba del 76-81 e da solo segna il -3 a 40 secondi dalla fine. Però qui finisce il sogno di rimonta per la squadra di Padovano, Raschi è il migliore dei suoi con 20 punti ma viene contrastato all'ultimo e i supplementari sfuggono per pochissimo. Finisce 78-81 per Todi, ma la strada tracciata dalla Tiss'You Care San Marino è quella giusta.



