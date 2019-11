Tiss' You Care San Marino torna a vincere, Ugolini e Raschi stendono Loreto

Tiss' You Care San Marino-Loreto

Acquaviva o Multieventi che sia, in casa la Tiss' You Care San Marino non sbaglia e dopo Acqualagna ne fa le spese anche il Loreto, battuto 64-45 e agganciato a quota 4. La medicina per il doppio ko esterno sono Ugolini e Raschi, rispettivamente 18 e 14 punti e decisivi, nel secondo tempo, per il colpo di grazia agli ospiti, sin lì sempre sotto ma mai staccati. Il primo quarto non è proprio un esempio di showtime: dopo 6' è 4-0 Titans, avanti 10-5 alla sirena. Un po' meglio il secondo, nel quale Figueras tiene a ridosso Loreto a suon di rimbalzi e penetrazioni, siglando, allo scadere, la tripla del -3. E qui, appunto, la svolta: Ugolini e Raschi segnano un po' in tutti i modi, la difesa concede il minimo e al 30° è +9, che al rientro, complice la bomba di Gaspari, diventa +12. Di fatto finisce qui: Loreto non riesce più a rientrare in partita e crolla definitivamente negli ultimi 4', nei quali ancora Ugolini e Raschi si esaltano con contropiedi e giocate d'alta scuola, orchestrando un 12-0 che fa da Cassazione. Gioco, partita, incontro e testa a Montemarciano, dove domenica, contro un avversario che ha appena due punti in più, si dovrà abbattere un tabù chiamato trasferta.