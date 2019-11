Tiss' You Care San Marino travolge Umbertide: 87-50

Dopo il primo blitz esterno, la Tiss' You Care San Marino ha l'occasione per il primo bis di vittorie filate stagionali. Occasione sfruttata senza il minimo patema, perché i Titani sono in forma e dopo il +24 a Jesi rifilano un +37 a Umbertide, schiacciata 87-50. Biancazzurri a quota 8 e ottavi in solitaria, in attesa delle partite di Loreto Pesaro e Stamura Ancona. Le mani di fuoco sono, come al solito, Ugolini e Raschi, autori di 21 e 17 punti. Ottima prova anche per Felici, in doppia doppia con 10 punti e 11 rimbalzi.

Ad Acquaviva la Titano mette subito le cose in chiaro: gioco in velocità, attacco fluido e palle recuperate, sommando i fattori ecco il 15-3 del +14. Le triple di Beccafichi e Racsan permettono agli ospiti di chiudere il primo quarto sotto di 8, disavanzo poi dimezzato al rientro. Ma è il classico canto del cigno: Palmieri – 9 punti su 12 nella prima metà del secondo – guida il 17-0 che spacca definitivamente i giochi, coi Titans veleggianti su un tranquillo +21. Umbertide a questo punto è cotta e la ripresa è una festa biancazzurra, con la forbice che pian piano sale ulteriormente e si ferma solo alle soglie del quarantello.