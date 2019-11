Tiss'You Care-Urbania 49-70

La Tiss'You Care inciampa per la prima volta in casa e inanella la seconda sconfitta consecutiva. Al Multieventi passa Urbania che vince 49-70 una partita dal punteggio basso e decisa da un terzo quarto nel quale San Marino non ha praticamente giocato e perso le distanze. Match da subito sotto il segno delle rispettive difese, i veterani Raschi e Saponi tengono San Marino sul pezzo e si viaggia punto a punto fino al 20-20 del secondo quarto, quando Urbania piazza il primo break che spacca la partita in 2. Due petardi di Marcantognini e due volte Altieri piazzano il 10-0 che porta i marchigiani 20-30 e anche se Flan e Macina provano a ricucire, l'intervallo lungo arriva sul 29-37. Il terzo quarto equivale ai titoli di coda. La Tiss'You Care si illude con un impatto forte, ma una volta arrivata a -4 si innervosisce e si pianta. Arrivano tecnici e falli in attacco in quantità, mentre Urbania vola via e quasi senza accorgersene San Marino l'ha persa. 38-56 al 30' ed ora servirebbe un miracolo. Che non arriva in un quarto nel quale i marchigiani tengono alta la concentrazione e non danno mai ai Titans la possibilità di organizzare il rientro.