SERIE C SILVER Tiss'You-Tolentino 79-67 I Titans conquistano la quarta vittoria consecutiva

La Tiss'You non si ferma più e rima a parte i ragazzi di Padovano inanellano la quarta vittoria consecutiva. 40 minuti ad alta intensità per i sammarinesi che battono Tolentino per 79-67 con un break clamoroso nell'ultimo periodo che ha finito col fare la differenza. L'inizio era stato favorevole agli ospiti che da 3 trovavano il canestro con disarmante facilità fino a trovarsi a +10 sul 4-14. Ugolini suona la carica, La Tiss'You prova a rientrare e l'operazione è complicata da un'ottima tenuta marchigiana, ma possibile. Nel secondo quarto i Titans risalgono dal 16-24 iniziale fino al pareggio a 27 su l'ennesima gran giocata di Ugolini. Il match ora si accende e diventa una battaglia, la sirena dell'intervallo lungo suona sul 40-38 San Marino. Dagli spogliatoi Tolentino riemerge con percentuali da 3 incredibili, ben 7 i petardi nel periodo e qui San Marino mette tutta la sostanza e la crosta che ha per reggerel'urto e chiudere 59-62. Ma l'ultimo quarto è uno spettacolo. Un capolavoro lungo 10 minuti aperto da tre triple consecutive di Saponi e glorificati da tutta la squadra. Il break è un fantascientifico 20-5, l'epilogo è un 79-67. MVP Pietro Ugolini con 21 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.



