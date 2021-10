BASKET Titan Services San Marino – La Nef Osimo 2 a 3. Titan Services sconfitta al tie break Rinviata la partita della Beach & Park di serie D femminile

Sconfitta casalinga all’esordio in campionato per la Titan Services in una partita che ha vissuto lunghi tratti di equilibrio. Quando una delle due contendenti è riuscita a creare il primo break, questo è risultato spesso decisivo. Ai sammarinesi resta il rammarico di aver perso sul filo di lana una partita che si poteva vincere ma si tratta senz’altro di un esordio positivo in campionato per la truppa di coach Mascetti, il quale ha avuto buone risposte dalle sue bocche da fuoco (Benvenuti 19 punti, Kiva 20, Frascio 18) e con un Zonzini in più al centro rispetto all’anno scorso, può aumentare la solidità del reparto.

