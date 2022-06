Alle 21:15 la Pallacanestro Titano torna in campo per la prima delle due trasferte consecutive sul parquet di Montemarciano. Si gioca gara3 della finale per la C Gold, attualmente sull'1-1: con la netta vittoria di 20 in gara2 la Titano ha messo una pezza al ko della prima casalinga, ora però, per non uscire dalla serie, dovrà necessariamente conquistare un successo esterno.